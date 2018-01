Separatistas chineses são incluídos na lista do terror dos EUA Uma organização separatista chinesa uigur, a principal minoria étnica da região ocidental de Xinjiang, foi incluída na lista dos EUA de organizações terroristas, anunciou hoje em Pequim o vice-secretário de Estado norte-americano, Richard Armitage. "Os chineses revelaram com satisfação a determinação americana de incluir o Movimento Islâmico do Turquistão Oriental (ETIM) na lista de organizações terroristas estrangeiras", disse Armitage na capital chinesa. Na passagem por Pequim, Armitage disse também que os EUA consultarão o governo chinês antes de realizar eventual ataque contra o Iraque e afirmou que, no momento, não foi tomada decisão "irrevogável" sobre o assunto.