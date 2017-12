Separatistas filipinos pedem que EUA pressionem Israel A Frente Moura de Libertação Islâmica (FMLI), principal guerrilha separatista das Filipinas, solicitou aos EUA e ao Reino Unido que pressionem Israel para estabelecer um imediato e incondicional cessar-fogo no Líbano. "O banho de sangue deve cessar imediatamente e Israel deve retirar-se das posições que ocupava antes da guerra começar no dia 12 de julho", diz a declaração do Comitê Central do FMLI, que aparece na página de internet do grupo. A guerrilha, que luta há quase 30 anos para estabelecer um Estado islâmico independente na ilha de Mindanao, acrescenta que principalmente os Estados Unidos podem convencer Israel a emitir uma declaração de suspensão das hostilidades. O FMLI e o Governo de Manila assinaram um cessar-fogo como primeiro passo para as negociações de paz que transcorrem na Malásia desde 2001.