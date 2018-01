Sepultada menina de 10 anos morta por tropas de Israel Aya Al Astal, uma palestina de 10 anos supostamente morta por tropas israelenses na noite de quinta-feira, foi sepultada hoje no campo de refugiados de Khan Younis, nas proximidades da fronteira entre Gaza e Israel. A garota teria sido atingida por disparos originados na parte israelense da cerca fronteiriça, afirmaram fontes médicas. O Exército de Israel afirmou que não tinha notícias imediatas sobre tal incidente, mas confirmou que na mesma região, ao sul da Cidade de Gaza, tropas israelenses atiraram contra um homem carregando uma sacola que se aproximou da cerca e ignorou disparos de advertência. O Exército israelense não sabia sobre as condições do homem, e funcionários hospitalares palestinos não tinham conhecimento de qualquer ferido do tipo.