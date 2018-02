Sepulturas são profanadas em cemitério muçulmano argentino A polícia de Buenos Aires estava investigando nesta segunda-feira a profanação de dezenas de sepulturas em um cemitério islâmico - obra de vândalos ainda não-identificados que destruíram jazigos de mármore na madrugada de domingo. Cerca de 150 sepulturas foram danificadas e, destas, 90 profanadas, informou o xeque Abdul Karim Paz, um dos máximos dirigentes da coletividade muçulmana argentina. Os agressores não deixaram mensagens nem inscrições no cemitério de La Tablada, a noroeste da capital argentina. "Foi uma agressão selvagem e em grande escala, um ataque tremendo que não sabemos como responder", declarou o dirigente islâmico, diretor da mesquita Al Tauhid de Buenos Aires. Foi o primeiro ataque registrado contra um cemitério islâmico. Por outro lado, houve no passado várias profanações de cemitérios judaicos, tanto na capital portenha como em cidades do interior.