Seqüestrada no Iraque a diretora da ONG Care International A diretora da organização não-governamental (ONG) Care International, Margaret Hassan, foi seqüestrada na manhã desta terça-feira em Bagdá, no Iraque, informou a organização. Margaret realiza trabalhos humanitários ligados ao Iraque há mais de 25 anos. "Até agora nós não temos consciência dos motivos do seqüestro", informou a organização em nota divulgada em Londres. A Care International tem atividades no Iraque desde 1991, após a guerra do Golfo, e é a única organização não-governamental (ONG) que mantém programas contínuos no centro e no sul do Iraque, de acordo com o site da organização.