Seqüestrador de avião se entrega na Flórida Os passageiros do avião seqüestrado em Cuba e que aterrissou na Flórida foram liberados e o seqüestrador, detido pela polícia, informa um porta-voz das autoridades americanas. Testemunhas disseram que diversas pessoas desceram do avião, em fila e com as mãos para o alto. Em nome da polícia de Key West, o porta-voz Steve Torrance confirmou que a tripulação e os passageiros, incluindo três crianças, estão a salvo. O seqüestrador está sendo interrogado. Uma equipe de peritos vasculha o avião em busca de explosivos.