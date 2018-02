Sequestrador mata ao menos quatro reféns e suicida-se na Alemanha

Texto atualizado às 15h33

BERLIM - Um homem matou pelo menos quatro reféns e suicidou-se em um apartamento na cidade de Karlsruhe, sudeste da Alemanha, nesta quarta-feira, 4. A polícia cercou o local por cerca de três horas, mas quando invadiu o apartamento, após notar que fumaça saia pela janela, encontrou apenas os cadáveres.

O homem começou o sequestro quando um oficial de justiça e outras autoridades foram até a residência para despejá-lo por não pagar o aluguel.

Segundo o porta-voz da polícia Juergen Scheufe, foram encontrados os corpos do suspeito, do oficial, do chaveiro que o acompanhava, de uma mulher que supostamente tomaria o apartamento e mais uma pessoa.

O incidente começou por volta das 9 horas da manhã do horário local. A polícia bloqueou toda a área próxima ao apartamento, mas não está claro se conseguiram negociar com o sequestrador.

As informações são da Associated Press.