Seqüestrador palestino morreu sob custódia dos EUA Abul Abbas, líder de um grupo dissidente palestino que seqüestrou em 1985 um navio de passageiros italiano no qual foi morto um turista americano, morreu no Iraque sob custódia dos EUA, disseram autoridades palestinas. O navio, o Achille Lauro, foi capturado pela pequena Frente de Libertação Palestina, de Abbas. Militantes palestinos jogaram o velho turista judeu-americano Leon Klinghoffer com sua cadeira de rodas no mar. Abbas foi capturado em abril no Iraque por forças dos EUA. Na noite de hoje, autoridades do escritório do líder palestino Yasser Arafat afirmaram, pedindo anonimato, que Abbas morreu sob custódia dos EUA. Em Washington, uma autoridade da Casa Branca, exigindo anonimato, disse que Abul Abbas havia morrido recentemente de causas naturais sob custódia americana no Iraque. A autoridade afirmou que sua saúde vinha se deteriorando.