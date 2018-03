Seqüestradores ameaçam matar jornalista da BBC

Os seqüestradores do jornalista britânico Alan Johnston ameaçaram matá-lo, segundo um vídeo divulgado neste domingo. A ameaça veio à tona horas depois de o grupo islâmico Hamas ter anunciado que novos desdobramentos talvez levassem, em breve, à libertação do correspondente da BBC nos territórios palestinos. Um porta-voz do grupo Exército do Islã identificado como Abu Khattab diz num vídeo exibido pela emissora pan-árabe de televisão Al-Jazira que não houve acordo para a libertação de Johnston e que o refém seria morto "se a situação se tornasse mais complicada". A autenticidade do vídeo não pôde ser confirmada de forma independente. Johnston foi seqüestrado em 12 de março.