Seqüestradores de Pearl não tinham a intenção de libertá-lo Os assassinos do jornalista norte-americano Daniel Pearl, correspondente do The Wall Street Journal no Sul da Ásia, nunca tiveram a intenção de libertá-lo, disseram hoje investigadores, enquanto as autoridades paquistanesas advertiam diplomatas sobre a possibilidade de ações terroristas contra eles. Segundo funcionários do Ministério do Interior, o homem que entregou o videoteipe com as imagens da morte de Pearl encontra-se detido para ser interrogado na cidade sulista de Karachi. O homem não foi identificado. Também hoje, as autoridades disseram que aumentou a segurança em torno dos detidos acusados de enviar e-mails nos quais anunciavam o seqüestro do jornalista norte-americano, ocorrido em 23 de janeiro. As autoridade paquistanesas acreditam que o assassinato de Pearl possa ter sido parte de um plano terrorista em grande escala para desestabilizar o país devido à promessa do presidente Pervez Musharraf de eliminar grupos de extremistas muçulmanos depois dos atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos. O governo de Islamabad alertou as sedes diplomatas e funcionários para que tomem precauções extras e aumentem sua segurança, destacando que ataques contra interesses norte-americanos devem ser considerados uma possibilidade.