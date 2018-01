Seqüestradores de refém filipino dizem que ele não foi libertado O grupo militante iraquiano que seqüestrou um motorista de caminhão filipino disse a uma rede de televisão árabe via satélite que o prisioneiro continua retido, apesar de as autoridades filipinas terem dito que ele havia sido libertado. Rashed al-Naeimi, que trabalha para a rede de TV Al-Jazira, sediada no Catar, disse à agência Associated Press que a emissora recebeu um comunicado por escrito assinado pelo "Exército Islâmico do Iraque - Brigada Khalid bin al-Waleed" dizendo que o grupo não havia libertado Angelo dela Cruz.