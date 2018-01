Seqüestradores libertam diplomata capturado no Iraque Um diplomata dos Emirados Árabes Unidos que estava sob poder de seqüestradores no Iraque foi libertado nesta terça-feira, segundo informaram autoridades árabes . O primeiro secretário da Embaixada dos Emirados Árabes Naji Rashid al-Nuaimi, de 28 anos, foi capturado há duas semanas por homens armados que atiraram e feriram seu motorista sudanês. O ministro do Exterior do Emirados, Sheik Abdullah bin Zayed al-Nahyan, confirmou que al-Nuaimi, capturado no dia 16 de maio, foi libertado sem ferimentos. Al-Nahyan agradeceu ao governo iraquiano pelos esforços na libertação do diplomata, e elogiou "todas as facções políticas do Iraque" por seu papel em assegurar que al-Nuaimi fosse liberado sem ferimentos. O chefe do Gabinete da agência da notícias oficial dos Emirados, Ibrahim al-Abed, disse que não foi pago nenhum tipo de resgate para que o diplomata fosse solto. O ministro e al-Abed asseguraram que al-Nuaimi está em bom estado de saúde e não informaram quando ele foi entregue às autoridades ou quando voltaria para casa.