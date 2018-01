Sequestradores libertam mulheres e crianças Dois sequestradores armados com facas que se identificaram como sendo chechenos libertaram todas as mulheres e crianças entre as 174 pessoas a bordo do avião que pousou hoje na Arábia Saudita. O avião foi sequestardo logo depois de ter levantado vôo de Istambul a caminho de Moscou. O aparelho aterrissou horas depois no aeroporto de Medina, no oeste da Arábia Saudita, onde os sequestradores disseram querer permissão para seguir para o Afeganistão. Autoridades afirmaram a repórteres no aeroporto que todas as mulheres e crianças foram libertadas cerca de quatro horas depois da aterrissagem.