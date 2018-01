Seqüestradores teriam entregue jornalistas franceses O editor do jornal Le Figaro, Jean de Belot, afirmou que os terroristas que mantinham como reféns os repórteres Christian Chesnot e Georges Malbrunot os entregaram para um grupo de oposição muçulmano sunita no Iraque. "É algo extremamente positivo", avaliou Belor à Rádio France-Info. "Mas temos de ser prudentes nesse tipo de situação, confusa porque sabemos bem que até que as boas notícias cheguem, não podemos estar absolutamente garantidos". Mais cedo, em Amã, o chanceler francês, Michel Barnier, havia informado que os dois jornalistas "estão vivos, em boas condições de saúde e estão sendo bem tratados".