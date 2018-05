Sequestrados 12 engenheiros iranianos no Afeganistão Homens armados sequestraram 12 engenheiros iranianos que construíam uma rodovia no oeste do Afeganistão. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Ramin Mehmanparast, disse que os engenheiros iranianos trabalhavam para uma empresa de construção na província de Farah, oeste do país, e que o incidente está sob investigação das autoridades iranianas e afegãs.