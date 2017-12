Seqüestro de avião da Mauritânia termina em ilha espanhola O seqüestro de um Boeing 737 da Air Mauritania que levava 71 passageiros e 8 tripulantes terminou nas Ilhas Canárias, Espanha, informou nesta quinta-feira o representante do governo na ilha, José Segura, à rádio nacional RNE. Um único suspeito foi preso, segundo a mídia espanhola. Serviços de emergência disseram mais cedo que várias pessoas haviam sido feridas em um tiroteio. O seqüestrador do avião da Air Mauritania que foi detido pelas Forças de Segurança espanholas é um mauritano de origem saariana. Ele levava duas pistolas, uma delas com uma bala, segundo a agência de notícias Efe. Fontes da investigação informaram que o seqüestrador atuou sozinho e que, durante o desenlace do seqüestro, várias pessoas ficaram levemente feridas na hora de desocupar o avião. O avião MR465 aterrissou no aeroporto de Gando, na ilha de Las Palmas. Aparentemente, o seqüestrador pretendia que o avião aterrissasse na França, mas os membros da tripulação lhe disseram que o aparelho não dispunha do combustível suficiente para realizar o trajeto. Por esse motivo, a aeronave que fazia um vôo para a cidade portuária de Nouadhibou, no norte do Marrocos tentou reabastecer em Dakhla, no Saara Ocidental, mas ao não obter a permissão das autoridades se dirigiu em direção às Ilhas Canárias. "Felizmente, o incidente do seqüestro terminou favoravelmente", disse José Segura. O Marrocos confirmou que negou a permissão de aterrissagem em seu território ao avião seqüestrado.