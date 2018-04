Sequestro de deputados foi ação cinematográfica Em uma ação ousada, um comando das Farc tomou de assalto a Assembleia Legislativa de Cali, capital do Departamento de Valle del Cauca, em 11 de abril de 2002, e, disfarçados como um esquadrão antibombas, os rebeldes levaram para as montanhas da Cordilheira dos Andes 12 deputados. O espetacular assalto começou por volta das 10h30, quando um grupo armado irrompeu no plenário, com fardas do Exército. O líder do comando, de megafone em punho e conduzindo um cão, ordenava a retirada do recinto. Perguntavam quem era deputado e encaminhavam para uma fila à parte. Para emprestar realismo à montagem, os guerrilheiros explodiram bombas de média potência na própria Assembleia e perto da sede do governo do Departamento, a uma quadra de distância. Em meio ao pânico, os deputados foram encaminhados para um micro-ônibus estacionado pelas Farc diante do edifício.