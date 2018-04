Sequestros aumentam 90% em três anos

As denúncias de sequestro aumentaram 90% no México nos três primeiros anos da presidência de Felipe Calderón. Segundo o jornal mexicano Milenio, durante o governo do ex-presidente Vicente Fox (2000-2006), foram registrados 2.593 sequestros. Entre 2007 e 2009, foram denunciados 2.455 sequestros - Calderón assumiu em dezembro de 2006. Segundo dados do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o número aumentou 40% entre 2008 e 2009, passando de 838 sequestros para 1.181.