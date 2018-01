Sérgio Vieira de Mello deve ser enterrado em Genebra O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, deve ser enterrado em Genebra. O amigo de infância do diplomata, Antônio Carlos Machado disse hoje que conversou por telefone com a ex-mulher de Vieira de Mello, Annie. "Ela disse que chegou a pensar na proposta do governo brasileiro (enviar um avião para repatriar o corpo), mas prefere que o Sérgio seja enterrado em Genebra, onde estão seus filhos. Afinal, foi onde ele os criou e viveu muitos anos", disse Machado. Hoje pela manhã, a irmã de Sérgio, Sônia Vieira de Mello, foi à casa da mãe, a embaixatriz Gilda dos Santos Vieira de Mello. Por recomendações médicas, elas não se encontraram ontem, já que as duas estavam muito abaladas.