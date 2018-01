Serial killer pode ter matado ex-amante de deputado dos EUA A polícia de Washington, que investiga o assassinato de Chandra Levy - uma estagiária de 24 anos que mantinha um romance com o ex-deputado federal Gary Condit - considera a possibilidade de ela ter sido morta por um assassino em série, Ingmar Guandeque. Preso em julho sob acusação de ter atacado duas mulheres no parque onde o corpo de Chandra foi encontrado, ele foi interrogado hoje. Chandra estava desaparecida desde abril do ano passado.