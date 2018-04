Série de ataques deixa 56 mortos no Iraque Uma série de ataques, dentre eles várias explosões de carros-bomba com intervalo de minutos em Bagdá, deixou 56 mortos e mais de cem feridos no Iraque nesta terça-feira. A onda de violência deixou mais de 2.500 mortos entre abril e junho, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).