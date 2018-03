Série de ataques deixa oito mortos no Iraque

Três soldados foram mortos e dois ficaram feridos perto de Garma, ao leste de Fallujah, quando dois dispositivos explosivos improvisados atingiram a patrulha deles, disse o tenente-coronel Mohammed Jerefi.

Dois policiais foram mortos e um ficou ferido em Ur, um distrito ao norte de Bagdá, quando homens armados abriram fogo em um posto de controle da polícia, disse uma autoridade do Ministério do Interior.

Em outro ataque, homens armados com pistolas equipadas com silenciadores mataram três seguranças em Zayuna, também distrito de Bagdá. Um xeque também se feriu em um tiroteio em Al-Wathak, afirmaram fontes médicas.

O número total de mortos chega a 254 no Iraque até agora em agosto, segundo uma contagem da France Presse (AFP). A violência caiu significativamente no Iraque em comparação aos anos de 2006 e 2007, mas ataques ainda são comuns pelo país. As informações são da Dow Jones.