Série de ataques no Iraque deixa mais de 40 feridos Um atacante suicida explodiu um carro nos portões de uma instalação militar americana no início da manhã, ferindo 41 soldados e seis civis iraquianos. Horas mais tarde, outro suicida explodiu a si mesmo numa base perto de Bagdá, ferindo dois soldados. Na capital, três civis foram mortos na explosão de uma bomba numa mesquita sunita. Ainda, três soldados americanos morreram num acidente de carro. O atentado suicida com o carro ocorreu em Talafar, às 4h45 da manhã, hora local. Entre os civis feridos há uma menina de 2 anos, atingida por estilhaços de vidro. Quando a explosão ocorreu a maioria dos soldados ainda estava nos alojamentos. Aparentemente, a guarnição foi poupada de maiores danos pela barreira de areia e concreto em frente à base.