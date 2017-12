Série de atentados em Bagdá deixa 19 mortos Pelo menos 19 iraquianos morreram e cerca de 70 ficaram feridos na explosão quase simultânea de cinco bombas em Bagdá nesta terça-feira, informaram fontes do Ministério do Interior. As bombas explodiram de forma quase simultânea por volta das 11 horas (4 horas de Brasília) e incendiaram diversas lojas, disse uma fonte policial. Estes atentados ocorrem no momento em que 3.700 soldados norte-americanos estão tomando posições em Bagdá para tentar conter a onda de violência que assola a capital iraquiana. O Exército norte-americano contabiliza atualmente uma média de 70 ataques diários na capital, por carros-bomba, insurgentes suicidas e disparos de morteiros, entre outros. Alguns altos funcionários do governo iraquiano falam abertamente em guerra civil.