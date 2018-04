Série de atentados mata ao menos 11 no Iraque Pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas em quatro atentados ocorridos em cidades diferentes do Iraque nesta terça-feira. No pior deles, oito pessoas da mesma família morreram no município de Tirkit, após a explosão de uma bomba perto da casa de um oficial da polícia. A bomba arrasou a casa do coronel Qais Rashid e matou um bebê de seis meses, sobrinho do coronel. Segundo informações da polícia local, todas as vítimas eram parentes de Rashid, incluindo a mãe, o pai, e os irmãos. O coronel sobreviveu ao atentado.