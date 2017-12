Série de explosões deixa mortos e feridos no Iraque O Iraque foi atingido por uma seqüência de explosões que deixou um trem de carga em chamas, matou um soldado americano e arrasou parte do Bairro Antigo de Bagdá. Outra detonação feriu soldados em patrulha. Os ataques ocorrem em meio ao êxodo dos grupos humanitários internacionais do Iraque e ao aviso do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de que a violência no país entra em ?nova fase?. No Bairro Antigo, uma explosão perto de uma gráfica matou pelo menos duas pessoas e deu início a um grande incêndio. Pelo menos quatro outras pessoas ficaram feridas. Pouco depois, duas bombas explodiram no norte da capital, perto de uma patrulha americana, ferindo dois soldados. Já o trem de carga atacado transportava suprimentos militares perto de Faluja, a oeste de Bagdá, quando uma bomba caseira pôs quatro containers em chamas. Em Bagdá, panfletos assinados pelo ?Partido Árabe Socialista Baath? convocavam uma greve geral de três dias, a partir de sábado.