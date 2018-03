Série de explosões fere 55 em cidade da Índia Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas numa série de explosões na cidade de Ahmedabad, capital do estado de Gujarat, oeste da Índia, de acordo com uma autoridade local. Ontem, sete explosões semelhantes ocorreram em Bangalore, pólo tecnológico no sul do país, onde duas pessoas morreram e pelos menos cinco ficaram feridas. Ninguém reivindicou a autoria dos atentados de ontem e de hoje e ainda não se sabe se há ligação entre os incidentes. Prithviraj Chavan, representante do gabinete do primeiro-ministro indiano, disse que as explosões foram causadas por "pessoas dispostas a criar uma divisão comunitária no país", expressão que as autoridades indianas costumam usar para culpar os militantes islâmicos pelos atentados a bomba ocorridos na Índia nos últimos anos. Chavan deu poucos detalhes, mas a rede de tevê CNN-IBN informou que houve pelo menos oito explosões em vários bairros de Ahmedabad. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.