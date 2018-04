Série de explosões mata ao menos 31 pessoas em Alepo

Os ataques aconteceram em um distrito controlado pelo governo. Uma quarta bomba foi detonada a algumas centenas de metros da Câmara do Comércio, atingindo um número desconhecido de vítimas. Um oficial do governo sírio afirmou que o número de mortos provavelmente aumentará pois muitos dos feridos estão em estado grave.

Imagens de uma emissora estatal mostram destruição no entorno da praça Saadallah al-Jabri, onde também fica um famoso hotel. Um prédio aparentava ter desabado e a fachada de outro estava bastante danificada. Dentro do hotel havia um clube frequentado por oficiais do regime.

A revolta contra o governo do presidente Bashar Assad começou em março de 2011 e gradualmente foi transformando-se em uma guerra civil. O conflito matou mais de 30 mil pessoas, dizem ativistas, e devastou vizinhanças inteiras nas principais cidades da Síria, inclusive Alepo. As informações são da Associated Press.