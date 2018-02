Série de explosões mata seis peregrinos xiitas no Iraque

Três explosões que miravam peregrinos xiitas mataram pelo menos seis pessoas e feriram outras 40, hoje, no Iraque, segundo informações do diretor de um hospital local.

O médico Radwan al-Kindi disse que as bombas explodiram em uma rodovia perto da cidade de Kufa, uma das principais vias para a cidade sagrada de Najaf, no sul do país.

Al-Kindi, diretor do centro médico de Najaf, disse que os mortos eram todos peregrinos. Não havia outros detalhes disponíveis.

As explosões foram as últimas de uma série de ataques que mataram mais de 100 fiéis xiitas no Iraque nas últimas semanas.