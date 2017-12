Série de explosões ouvida no sul de Bagdá O som de cerca de 20 fortes explosões reverberou pela capital do Iraque na noite deste sábado, 24. Militares americanos dizem que as detonações foram provocadas por disparos de artilharia. Os militares não deram mais detalhes sobre as explosões, que parecem ter ocorrido no sul da cidade. Moradores da área disseram, por telefone, que as explosões foram provocadas por troca de fogo entre tropas americanas e rebeldes, nos arredores da Base Militar Saqr.