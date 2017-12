Série de fortes explosões sacode Bagdá Uma série de fortes explosões se fez ouvir no centro de Bagdá nesta terça-feira, mas não está claro onde as detonações ocorreram. A assessoria de imprensa dos militares americanos diz que seis explosões foram ouvidas a cerca de 5 km do principal complexo da coalizão que ocupa o país, a sudoeste. A deflagração parecia vir da área de Jadriya, ao longo do rio Tigre. A Univesidade de Bagdá fica na região. A polícia iraquiana disse que uma granada de morteiro explodiu na área, mas não pôde explicar as outras detonações.