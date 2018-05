Série de tornados deixa 17 mortos no sul dos EUA

Uma nova sequência de tornados castigou ontem os Estados americanos do Alabama e Oklahoma. Desde sexta-feira, ao menos 17 pessoas morreram. Até ontem à tarde, autoridades meteorológicas registraram a passagem de 20 tempestades do tipo pela região.

No condado de Autaga - 39 km ao norte de Montgomery, capital do Alabama - três pessoas de uma mesma família morreram quando o tornado atravessou por entre as casas na comunidade de Boone"s Chapel. Em outro distrito estadual, Marengo, quatro tempestades se formaram em um intervalo de cinco ou seis horas. Na sexta-feira, quatro pessoas já haviam morrido no Estado.

Segundo o diretor de gerenciamento de emergências da região, Kevin McKinney, a frequência dos tornados era aleatória. "Eles não eram simultâneos. Era uma espécie de revezamento. Eles iam e voltavam", disse. Ele confirmou a destruição de ao menos 30 casas. Um motorhome foi arrastado por aproximadamente 500 metros. O morador não resistiu e morreu.

O governador do Alabama, Robert Bentley, declarou emergência em todo o Estado e imediatamente inúmeras equipes começaram a trabalhar na limpeza de estradas e também no restabelecimento de energia elétrica, problema que atingiu milhares de pessoas.

A força dos ventos ainda deixou dezenas de residências e lojas completamente destruídas. As autoridades do Alabama também estão preocupadas com uma corrida no circuito de Talladega, que costuma reunir cerca de 30 mil pessoas acampadas no final de semana.

No Mississipi, uma pessoa morreu e ao menos sete ficaram gravemente feridas. As autoridades declararam estado de emergência em quatorze distritos. O tornado mais forte foi registrado em Clinton, cidade com 26 mil habitantes, a oeste de Jackson, capital do Estado.

As tormentas começaram na quinta-feira, em Oklahoma - por onde passaram ao menos cinco tornados, que deixaram duas pessoas mortas - e no Arkansas, onde foram contabilizadas outra sete mortes, além de dezenas de feridos que foram levados para hospitais. Em seguida, as fortes tempestades rumaram em direção ao Tennessee, Louisiana e Georgia.