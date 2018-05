Série de tornados mata pelo menos 45 nos EUA

Subiu para 45 o número de mortos na série de tornados que atinge deste quinta-feira o sudeste e a Costa Leste dos Estados Unidos. Foram registrados dezenas de tornados em seis Estados .

A tempestade atingiu com mais fúria o Estado da Carolina do Norte - só no sábado obersvadores registraram mais de 60 tornados no Estado. Muitas casas e lojas foram destruídas e houve falta de energia, informou a emissora de televisão NBC. As tempestades derrubaram árvores e linhas de transmissão de energia, destruíram telhados de casas e danificaram caminhões em rodovias. A capital, Raleigh, sofreu grandes danos. A maioria das 24 mortes confirmadas no Estado, no entanto, foi em áreas rurais.

Mais de 20 tornados foram registrados nos Estados de Mississippi e Alabama, no sul dos EUA, na sexta-feira. Um dia antes, 15 ciclones haviam atingido Oklahoma (onde foram registradas as duas primeiras mortes), Kansas e Texas, informou o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano.

Entre as sete pessoas mortas no Alabama estavam uma mãe e suas duas filhas, que estavam abrigadas em um trailer quando este foi atingido por um tornado, segundo funcionários. A tempestade avançou para o Oceano Atlântico no início do domingo, segundo o Centro Nacional de Previsão de Tempestades.

As equipes de emergência estão buscando vítimas e advertiam que é possível que o número de mortos aumente nas próximas horas. Esta já é considerada a pior tormenta de primavera em duas décadas.