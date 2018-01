Sérvia: acordo entre políticos e militares albaneses Os líderes políticos e militares albaneses concordaram ontem à noite em "unificar a estratégia" para um acordo político no sudeste da Sérvia, segundo o Conselho Político de Presevo, Medvedja e Bujanovac (KPPMB). "Chegamos a um acordo para unificar nossa estratégia e preparar a plataforma para eventuais negociações com os sérvios", disse Jonuz Musliu, presidente do KPPMB, braço político da UCPMB, organização política albanesa. Os rebeldes albaneses do Exército de Libertação de Presevo, Medvedja e Bujanovac, que leva o nome de três localidades do sudeste da Sérvia com maioria albanesa, reivindicam a incorporação desta região a um Kosovo independente.