Sérvia agenda eleições presidenciais para 13 de junho O Parlamento sérvio convocou hoje eleições presidenciais para 13 de junho. Este será o quarto pleito presidencial na Sérvia nos últimos dois anos. A presidência está vaga desde o fim de 2002, quando um aliado do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic renunciou ao cargo e se entregou à corte internacional de Haia, Holanda, onde era acusado de crimes de guerra. As três eleições presidenciais anteriores fracassaram porque era exigido o comparecimento às urnas de pelo menos metade dos eleitores para validar a votação. Em vista do baixo comparecimento, parlamentares sérvios aboliram essa exigência no início deste ano.