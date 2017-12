Sérvia confirma entrega de Milosevic a Haia Desconsiderando apelações judiciais, o governo da Sérvia entregou hoje o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic a uma autoridade do tribunal de crimes de guerra da ONU, no início de sua extradição para a corte baseada na Holanda, para ser julgado por supostas atrocidades cometidas em Kosovo. "O ex-presidente iugoslavo foi entregue ao tribunal de Haia", afirmou o porta-voz do governo sérvio, Nemanja Kolesar. Repórteres na Prisão Central de Belgrado viram um comboio deixando o prédio, mas não foi possível constatar se Milosevic estava dentro de um dos carros. Também não estava claro se ele ainda estava na Sérvia ou já estava a caminho de Haia. A confirmação da entrega de Milosevic foi feita poucas horas depois que ele havia ganho mais tempo em sua luta para evitar seu julgamento pelo tribunal, quando juízes suspenderam um decreto-lei do governo federal autorizando sua extradição. Numa reação inicial, um advogado de Milosevic, Toma Fila, afirmou: "Não posso acreditar que isso tenha acontecido". Outro advogado de Milosevic, Branimir Gugl, acusou as autoridades de terem sequestrado seu cliente. "O processo de extradição sem a preseça de advogados equivale a um sequestro", disse. A decisão de extraditar o ex-presidente iugoslavo partiu do governo da Sérvia, que junto com Montenegro formam a Federação Iugoslava. Autoridades sérvias vinham afirmando que entregariam Milosevic ao tribunal de Haia mesmo se a Corte Constitucional federal suspendesse o decreto, acatando apelação dos advogados do ex-presidente.