Sérvia descobre restos de urânio usado pela Otan Fragmentos de mais de 200 balas feitas com urânio empobrecido, disparadas pela Otan durante a guerra de 1999 em Kosovo, foram encontrados numa região ao sul da Sérvia, informa o Ministério do Meio Ambiente. O urânio empobrecido, um metal levemente radioativo usado em munições das forças armadas americanas durante a campanha da Otan na Iugoslávia, foi descoberto perto da fronteira com Kosovo, disse o ministro Andjelka Mihajlov. Mihajlov disse que os materiais tóxicos serão levados para um depósito de lixo nuclear. O uso pela Otan de munição contra blindados baseada em urânio empobrecido causou uma onda de pânico na Europa - teme-se que o metal possa causar danos à saúde ou hereditários se as partículas firam inaladas ou engolidas. A ONU recomendou que o governo sérvio execute um esforço de limpeza dos locais onde a munição foi usada depois que testes revelaram a contaminação da água, do ar e do solo. O urânio empobrecido também foi usado na guerra deste ano contra o Iraque.