Sérvia e Montenegro aprovam acordo sobre nova união Os parlamentos das duas repúblicas que formam a atual Iugoslávia aprovaram hoje um acordo que prevê a substituição da federação por uma união chamada Sérvia e Montenegro. O primeiro a votar o acordo, aprovando-o por 146 votos a 79 e 25 abstenções, foi o parlamento da Sérvia, a república dominante onde a liderança é favorável à preservação do país. O histórico acordo, que deverá reestruturar a federação em uma novo país com dois Estados semi-independentes, foi assinado no mês passado pelos presidentes Vojislav Kostunica (Sérvia) e Milo Djukanovic (Montenegro) e pelo chefe da política externa da União Européia, Javier Solana, além de outras autoridades. Os dois futuros Estados dividirão as políticas externas e de defesa, mas manterão as economias, moedas e serviços separados.