Sérvia e Montenegro estabelecem relações diplomáticas Os Estados da Sérvia e de Montenegro estabeleceram nesta quinta-feira relações diplomáticas depois de Belgrado ter reconhecido, no último dia 15, a independência proclamada pelos montenegrinos. O protocolo foi assinado em Belgrado pelos ministros das Relações Exteriores da Sérvia, Vuk Draskovic, e de Montenegro, Miodrag Vlahovic. Ambos reiteraram a determinação de seus Estados de manter boas relações. Nesse sentido, Draskovic anunciou que os cidadãos de ambos os países poderão atravessar a fronteira comum sem passaporte, e que será agilizada a troca de bens e serviços. Montenegro proclamou em 3 de junho sua independência da união estatal que formava com a Sérvia desde 2003, conforme os resultados do plebiscito de 21 de maio. Dois dias depois, a Sérvia se declarou sucessora legal do extinto Estado, conforme estava previsto pela Constituição da união estatal, e na semana passada o governo sérvio reconheceu formalmente Montenegro como país independente e soberano. As duas repúblicas devem trocar embaixadores no próximo mês de setembro.