Sérvia pode entregar Mladic para conseguir simpatia O jornal alemão Die Welt afirma que a Sérvia parece disposta a prender o general Ratko Mladic, acusado de crimes de guerra na antiga Iugoslávia, para conseguir a boa vontade do Ocidente em conversações sobre o futuro status de Kosovo. Mas a União Européia terá de garantir que a questão de Kosovo não provoque a volta de forças radicais na Sérvia. "Para a reorganização dos Bálcãs ser duradoura, a integração da Sérvia às estruturas européias é essencial", de acordo com Die Welt. Berliner Zeitung, da Alemanha, acha difícil ver porque a Sérvia não deveria cooperar com o tribunal de crimes de guerra de Haia, como fez no passado. O jornal destaca que o ex-presidente sérvio, Slobodan Milosevic e seis generais foram entregues à Justiça e "nada terrível" aconteceu - nenhum "golpe reacionário", nenhuma "guerra civil".