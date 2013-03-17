O Estado de S.Paulo
17 Março 2013 | 02h07
LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO
DESENVOLVIMENTO DE UMA NAÇÃO",
ORGANIZADO PELO INSTITUTO PALAVRA ABERTA SE REALIZARÁ NESTA
QUARTA-FEIRA NO AUDITÓRIO DA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO (RUA DA CANDELÁRIA, 9 - 1.° SUBSOLO - RIO DE JANEIRO). O
CREDENCIAMENTO TERÁ INÍCIO ÀS 9H30 E AS INSCRIÇÕES PODEM SER
FEITAS PELO TELEFONE (011) 3034-5295 (COM ALINE) OU PELO ENDEREÇO DE E-MAIL
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