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O DEBATE "A IMPORTÂNCIA DA

O Estado de S.Paulo

17 Março 2013 | 02h07

LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO

DESENVOLVIMENTO DE UMA NAÇÃO",

ORGANIZADO PELO INSTITUTO PALAVRA ABERTA SE REALIZARÁ NESTA

QUARTA-FEIRA NO AUDITÓRIO DA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO (RUA DA CANDELÁRIA, 9 - 1.° SUBSOLO - RIO DE JANEIRO). O

CREDENCIAMENTO TERÁ INÍCIO ÀS 9H30 E AS INSCRIÇÕES PODEM SER

FEITAS PELO TELEFONE (011) 3034-5295 (COM ALINE) OU PELO ENDEREÇO DE E-MAIL

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