Serviço saudita alerta Europa sobre atentados

O ministro francês do Interior, Brice Hortefeux, admitiu que serviços secretos da Arábia Saudita advertiram, há alguns dias, a Europa - e a França, em particular - sobre a possibilidade de ataques terroristas. Em declaração concedida à emissora de televisão LCI, Hortefeux indicou que, com estas informações, seu departamento conseguiu deter 61 pessoas e evitar dois atentados. "A ameaça é real, e nossa vigilância segue intacta", disse. Segundo o governo francês, a lei que proíbe o uso da burca em locais públicos teria tornado o país um alvo preferencial de grupos radicais islâmicos.