Serviço secreto de Israel alerta para ataques em todo o mundo O Mossad, o serviço de inteligência israelense, advertiu hoje que as comunidades judaicas de todo o mundo estão sob a mira da "jihad" (guerra santa) lançada por movimentos e organizações islâmicas, entre elas a rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden. "A próxima ameaça significativa para as comunidades judaicas da diáspora vem da jihad mundial proclamada por Bin Laden. Ele é capaz e quer atacar algumas das comunidades judaicas espalhadas pelo mundo", disse Yossi, um funcionário da inteligência israelense. A advertência, a primeira já feita pelo Mossad, foi exposta em um simpósio organizado a portas fechadas pela Agência Judaica e destaca os Estados Unidos e a Europa como principais alvos, ao mesmo tempo em que exclui a América do Sul. Segundo Yossi, com base em investigações feitas em dirigentes islâmicos extremistas e terroristas capturados na Europa, "fica claro que a organização de Bin Laden pensa em atacar, entre outros objetivos, as sinagogas". De acordo com o funcionário israelense, Bin Laden emitiu em 1998 uma "fatwa" (decreto religioso) sobre o dever de cada muçulmano "de combater as cruzadas, os judeus e os que apoiam os Estados Unidos". Yossi afirmou que o recente atentado contra a antiga sinagoga de Djerba, em Túnis, que causou a morte de 12 turistas alemães e dois tunisiano, foi cometido por um terrorista suicida membro de uma organização ligada à Al-Qaeda. Foi este ataque que acionou o alarme no Mossad e levou o serviço a dedicar maiores recursos para seguir as manifestações anti-semitas e os casos de violência contra os judeus em diversas partes do mundo. Segundo especialistas, um dos maiores protagonistas da onda de ataques que estaria sendo preparada é o terrorista Imad Mughniye, que acredita-se está em contato com Bin Laden.