Serviço secreto diz ter frustrado ataque suicida das Farc As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), principal grupo guerrilheiro da Colômbia, planejavam cometer um atentado suicida com uma avião roubado repleto de explosivos contra o palácio presidencial ou a sede do Congresso, em pleno centro de Bogotá, informou nesta quarta-feira a polícia secreta. "Conseguimos detectar um plano segundo o qual os rebeldes seqüestrariam um avião em um aeroporto, o de Bogotá ou de Barranquilla, para atacar o Capitólio ou a Casa de Nariño", revelou o coronel Germán Gustavo Jaramillo, diretor do Departamento Administrativo de Segurança (DAS). Segundo investigações e informações da inteligência, os guerrilheiros das Farc planejavam cometer o ataque em 20 de julho - dia da retomada dos trabalhos no Congresso -, ou em 7 de agosto - dia da posse do presidente eleito, Álvaro Uribe. O general Jaramillo disse que o DAS conseguiu frustrar o atentado ao capturar, no dia 18, o coordenador do plano: Javier Enrique Carvajalino, irmão do membro da cúpula das Farc, Jesús Emilio Carvajalino, conhecido como Andrés París. "Carvajalino havia sido encarregado por seu irmão de organizar e dirigir o atentado, por meio das milícias ´Antonio Nariño´ e a frente 42 das Farc", disse o general. Carvajalino, em breves declarações, negou as acusações. Para cometer o atentado suicida, os guerrilheiros pretendiam contratar um piloto que havia transportado drogas para o extinto Cartel de Medellín, que aceitara jogar o avião contra a sede do governo ou o Congresso após receber US$ 2 milhões. Nos últimos meses, foram detectados pelo menos quatro vôos ilegais nas proximidades da capital colombiana, que tem 7 milhões de habitantes. O DAS alertou todas as autoridades que vigiam o espaço aéreo e o acesso aos aeroportos a redobrar a vigilância, pois podem haver "planos alternativos" ao que foi descoberto. Aviões de combate da Força Aérea Colômbiana patrulham desde junho o espaço aéreo de Bogotá e seu comandante, o general Héctor Fabio Velasco, advertiu que qualquer aeronave ilegal e suspeita será derrubada. Até o momento, não foram cometidos atentados suicidas na Colômbia, apesar da longa história de violência cometida por narcotraficantes, guerrilhas esquerdistas e paramilitares de direita. Alguns autores de ataque morreram, mas ao cometerem erros na manipulação dos explosivos. Um ataque desse tipo aumentaria ainda mais o conflito interno na Colômbia, que já dura quase 40 anos e deixou mais de 40.000 mortos na última década. O anúncio do ataque suicida foi feito horas depois que um carro-bomba explodiu no povoado de San Juan de Rioseco, Departamento (Estado) de Cundinamarca, 75 quilômetros a oeste de Bogotá, deixando dois policiais mortos e cinco feridos. As Farc foram acusadas por este atentado e pela explosão de uma bomba, na quarta-feira, em um café de Medellín, que deixou dois mortos. As Farc declararam Uribe "objetivo militar" e tentaram matá-lo com uma bomba em 14 de abril em Barranquilla. O presidente eleito escapou ileso, mas o atentado deixou cinco mortos. Uribe prometeu atuar com rigor contra as Farc, o Exército de Libertação Nacional (ELN) e as paramilitares Autodefesas da Colômbia (AUC), apesar de se mostrar disposto a negociar um acordo de paz. O atual presidente, Andrés Pastrana, rompeu em fevereiro as negociações iniciadas em 1999 com as Farc, que recentemente lançaram uma campanha de intimidação contra os prefeitos e funcionários dos 1.098 municípios do país para, segundo o governo, criar o vazio de poder. O grupo guerrilheiro, que tem 17.000 combatentes, ameaça seqüestrar e matar os funcionários que não renunciarem, em represália pelo rompimento do diálogo.