Serviço secreto russo não encontra sinal de terrorismo O Serviço Secreto Federal da Rússia (FSB) informou que investigações iniciais nos locais onde caíram os dois aviões ontem mostraram que não há sinais de terrorismo, de acordo com informações da agência de notícias Itar-Tass. Um avião Tupolev 134 caiu e um outro Tupolev 154 explodiu no ar quase simultaneamente, após terem decolado do mesmo aeroporto ontem, matando todas as 89 pessoas a bordo. As equipes de resgate encontraram o Tupolev 154 nove horas após o aparelho ter dado um sinal de perigo - o que, possivelmente, pode sinalizar seqüestro - e desaparecido das telas dos radares. As autoridades russas fizeram comentários conflitantes sobre o caso, afirmando que o sinal do Tupolev 154 indicava um seqüestro ou um problema severo no aparelho. A companhia aérea Sibir confirmou que recebeu um sinal de que o Tupolev 154 estaria sendo seqüestrado , negando que o avião tivesse apresentado problemas técnicos.