Servidores da Cidade do México fazem greve Cem mil funcionários da Prefeitura da capital mexicana fizeram hoje uma greve para protestar contra as demissões de três servidores e a perda de um subsídio para uniformes. A paralisação foi convocada por três dias. O prefeito Manuel López Obrador afirmou que a greve é motivada por interesses políticos e por elementos corruptos. A Prefeitura da Cidade do México tem 200 mil funcionários. López disse que contratou 95 mil pessoas para substituir os grevistas em caráter emergencial, mas serviços como coleta de lixo e saúde pública foram completamente paralisados hoje. Outros, como reparo de ruas, iluminação pública e guarda de presídios estão funcionando a 10% de sua capacidade normal. Os trabalhadores da área de transporte público, por sua vez, ameaçam entrar em greve nesta quinta-feira, caso não recebam um aumento salarial de 20%.