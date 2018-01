Sérvios e albaneses mantêm divergências sobre plano da ONU Negociadores sérvios e albaneses étnicos continuam em oposição a um plano da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o futuro da província de Kosovo, informou nesta sexta-feira, 2, o finlandês Martti Ahtisaari, encarregado pela entidade de conduzir as negociações. A declaração foi feita pouco depois do encerramento das negociações mediadas pela ONU em Viena, Áustria. Ahtisaari disse ainda ter convidado os representantes sérvios e albaneses étnicos para uma nova reunião em 10 de março. "Tenho de ser honesto e dizer que as partes continuam diametralmente opostas com relação ao futuro status de Kosovo", declarou Ahtisaari ao deixar o encontro. Segundo o ex-presidente finlandês, a reunião do próximo dia 10 será a última antes de ele remeter uma proposta definitiva ao Conselho de Segurança (CS) da ONU. Só houve sinais de aproximação no tema da preservação dos bens culturais e religiosos sérvios, especialmente a proteção das igrejas e mosteiros ortodoxos. Em geral, os negociadores apoiaram as linhas da proposta de Ahtisaari. Já a equipe sérvia mostrou sua rejeição, apresentando idéias alternativas. "Existem diferenças irreconciliáveis", resumiu aos jornalistas o negociador sérvio Leon Kojen. Outra proposta de Belgrado esta semana foi a criação de uma entidade sérvia no Kosovo para garantir a proteção da população eslava na província. O pedido foi rejeitado pelos sérvios. O próprio Ahtisaari já tinha anunciado seu ceticismo sobre a possibilidade de os delegados de Belgrado e Pristina mudarem suas posturas opostas na negociação. O plano do mediador internacional, com amplo apoio internacional, estabelece que o Kosovo tenha uma Constituição própria, o direito de negociar acordos e aderir a organizações internacionais, e inclusive contar com um pequeno Exército. A proposta não fala expressamente de independência do Kosovo, mas também não menciona a soberania sérvia. Ahtissari disse que após o fim das negociações diretas haverá uma cúpula em Viena, dia 10 de março. Será a última reunião antes da apresentação de uma proposta definitiva ao Conselho de Segurança da ONU, no fim de março.