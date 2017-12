Sessão de "Harry Potter" para crianças judias é cancelada Um cinema de Paris cancelou uma sessão do filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal" reservada para 800 crianças judias da França devido ao temor de um atentado. O diretor da sala Paramount Opera, no Boulevard des Capucines, explicou que não poderia ter agido de outra forma depois de ter recebido diversas ameaças anônimas. Ele não recuou da decisão nem mesmo quando a polícia prometeu a ele o reforço na segurança. A projeção estava marcada para domingo para celebrar o Hanukkah, uma das mais importantes festas judaicas, e foi organizada pela associação Keren Kayment Leisrael, que expressou estar "escandalizada" com o episódio.