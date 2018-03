Sete bombas explodem na Índia e 2 pessoas morrem Pelo menos sete pequenas bombas explodiram neste sábado na cidade indiana de Ahmedabad, matando ao menos duas pessoas e ferindo outras 55. Os ataques ocorrem apenas um dia depois que outra série de explosões coordenadas, informou a polícia. Na sexta-feira, oito bombas explodiram na cidade de Bangalore, no sul do país, matando ao menos uma pessoa e ferindo outras seis. As explosões deste sábado ocorreram na povoada cidade velha de Ahmedabad, dominada por sua comunidade muçulmana. Uma das bombas foi deixada em uma caixa de metal, usada para carregar alimentos. "Fomos informados sobre sete a oito explosões", disse Shriprakash Jaiswal, do Ministério do Interior, ao canal de notícias Sahara. Canais locais de televisão mostraram um ônibus com sua lateral explodida, janelas estilhaçadas e o teto semidestruído. Até agora, a polícia diz que tem poucas pistas sobre as explosões em Bangalore. Neste sábado, outra bomba que não explodiu foi encontrada em um shopping de Bangalore, mas não estava claro se a bomba havia sido colocada há pouco tempo ou se deveria ter explodido nos ataques de sexta-feira.