Sete caminhoneiros reféns são soltos no Iraque Sete caminhoneiros mantidos como reféns no Iraque foram soltos hoje, disse o porta-voz do governo queniano. Os três quenianos do grupo foram capturados há dez dias com outros quatro caminhoneiros indianos e egípcios por seqüestradores que ameaçaram matá-los se a empresa kuwaitiana onde trabalham não deixasse o país. Rebeldes iraquianos já seqüestraram mais de 70 estrangeiros nos últimos meses numa tentativa de desestabilizar a coalização liderada pelos EUA que entregou o poder ao conselho de governo iraquiano.